Burgemeester en wethouders Bladel nemen belangrijke besluiten

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 28 juli 2026 vijf besluiten genomen, waaronder het vaststellen van een nieuwe participatieverordening en participatiebeleid.

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In de vergadering van 28 juli heeft het college van Bladel een reeks besluiten genomen. Een van de belangrijkste punten was het voorstel aan de raad om de ‘Participatieverordening gemeente Bladel 2026’ en het bijbehorende participatiebeleid vast te stellen. Tegelijkertijd worden verouderde regels, zoals de ‘Nota participatie 2021’ en de ‘Verordening burgerinitiatief gemeente Bladel’ uit 2004, ingetrokken.

Ook heeft het college besloten om het Commissariaat voor de Media te adviseren dat Stichting Streekomroep De Kempen voldoet aan de wettelijke criteria voor lokale publieke media-instellingen. Verder werd een bezwaar tegen de weigering van een inritvergunning aan de Schepenstraat 15 ongegrond verklaard. Tot slot is er een voorstel gedaan om de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten te wijzigen.