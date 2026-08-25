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Huisvesting voor arbeidsmigranten aangevraagd in Beek en Donk
Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:22
Er is een vergunning aangevraagd voor huisvesting van arbeidsmigranten in Beek en Donk. Het betreft een locatie aan de Everbest 9a, met de aanvraag ingediend op 14 augustus 2026.
De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen om op Everbest 9a in Beek en Donk huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. De aanvraag is op 14 augustus 2026 ingediend en wordt behandeld volgens de regels van de Omgevingswet.
Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer ZOL-2026-000722 en heeft een DSO-verzoeknummer: 2026081400639. Zodra de gemeente een besluit neemt over de vergunning, worden betrokkenen verder geïnformeerd.
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