Aanvraag voor bouwactiviteit in Beek en Donk

In Beek en Donk is een aanvraag ingediend voor de plaatsing van een EOS op het terrein aan Everbest 52a.

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De gemeente Laarbeek heeft op 17 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een bouwactiviteit aan Everbest 52a in Beek en Donk. Het gaat om de plaatsing van een EOS, een installatie die onderdeel is van het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder DSO verzoeknummer 2026071701127 en gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000665. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de regels van de Omgevingswet.