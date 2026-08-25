Navigatie overslaan
Ontdek

Aanvraag voor bouwactiviteit in Beek en Donk

Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:22

In Beek en Donk is een aanvraag ingediend voor de plaatsing van een EOS op het terrein aan Everbest 52a.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft op 17 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een bouwactiviteit aan Everbest 52a in Beek en Donk. Het gaat om de plaatsing van een EOS, een installatie die onderdeel is van het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder DSO verzoeknummer 2026071701127 en gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000665. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de regels van de Omgevingswet.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Laarbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.