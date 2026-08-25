Aanvraag omgevingsvergunning Landgoed Eyckenlust ingetrokken

De aanvraag voor een collectieve woonvorm op Landgoed Eyckenlust in Beek en Donk is ingetrokken. Het ging om een bouwactiviteit op Gemertseweg 5, waarvoor op 28 juli dit jaar een vergunning was aangevraagd.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek heeft bekendgemaakt dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit op Landgoed Eyckenlust is ingetrokken. De vergunning was bedoeld voor de ontwikkeling van de collectieve woonvorm ‘Landdrift’ op Gemertseweg 5 in Beek en Donk.

De aanvraag werd op 28 juli 2026 ingediend en stond geregistreerd onder DSO verzoeknummer 2026072801276. Het gekoppelde zaaknummer was ZOL-2026-000692. Details over de reden van intrekking zijn niet gedeeld.