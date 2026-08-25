Garage in Haps wordt tijdelijke woning

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een garage aan de Putselaarstraat in Haps tot tijdelijke bijwoning.

Gevonden voor jou

Het gaat om een garage op het adres Putselaarstraat 9x. De vergunning werd op 18 augustus goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Voor de verbouwing worden de regels in het Omgevingsplan aangepast.

Met deze toestemming kan de garage tijdelijk worden gebruikt als woonruimte. Het besluit is onderdeel van zaaknummer Z2026-00004797. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 september bezwaar maken tegen het besluit.