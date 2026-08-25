Bouw van 24 woningen en ontmoetingsruimte in Sint Hubert goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming verleend voor de bouw en het gebruik van 24 woningen, een ontmoetingsruimte en een openbare inrichting aan Laagveld in Sint Hubert.

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Het besluit is op 20 augustus 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De locatie betreft Laagveld 1 tot en met 25, nabij de Pastoor Jacobsstraat. Het project omvat niet alleen bouwactiviteiten, maar ook werkzaamheden en een afwijking van de regels in het omgevingsplan.

Het plan valt onder een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Deze procedure biedt ruimte voor projecten die niet volledig binnen de standaardregels passen. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00003248.