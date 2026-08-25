Pergola in voortuin Hazeleger Cuijk mag worden geplaatst

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een pergola in de voortuin van een woning aan Hazeleger 120 in Cuijk.

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Het besluit is op 20 augustus 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en heeft zaaknummer Z2026-00004170.

De vergunning is definitief verleend en geldt voor het adres Hazeleger 120, 5431HN Cuijk. Daarmee kan de pergola in de voortuin officieel worden geplaatst.