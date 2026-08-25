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Pergola in voortuin Hazeleger Cuijk mag worden geplaatst

Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:23

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een pergola in de voortuin van een woning aan Hazeleger 120 in Cuijk.

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Het besluit is op 20 augustus 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en heeft zaaknummer Z2026-00004170.

De vergunning is definitief verleend en geldt voor het adres Hazeleger 120, 5431HN Cuijk. Daarmee kan de pergola in de voortuin officieel worden geplaatst.

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