Schuur mag worden gebouwd aan de Hogesteenweg in Langenboom

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van een schuur aan de Hogesteenweg 15 in Langenboom. Het besluit is op 18 augustus 2026 genomen. Het gaat om een technische bouwactiviteit.

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Op de locatie aan de Hogesteenweg in Langenboom wordt binnenkort een nieuwe schuur gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 18 augustus besloten een vergunning te verlenen. Deze vergunning betreft een technische bouwactiviteit.

Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00004965. De bouwplannen aan de Hogesteenweg zijn hiermee officieel goedgekeurd en kunnen nu worden uitgevoerd.