Bijgebouw in Grave tijdelijk als bijwoning toegestaan

In Grave is toestemming gegeven om een bestaand bijgebouw tijdelijk te gebruiken als bijwoning. Het besluit is genomen door de gemeente Land van Cuijk op 18 augustus. Het bijgebouw staat aan Mr. Gerritspark 1x.

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De gemeente Land van Cuijk heeft besloten af te wijken van de regels in het Omgevingsplan om het gebruik van een bijgebouw als tijdelijke bijwoning mogelijk te maken. Het besluit heeft betrekking op het pand aan Mr. Gerritspark 1x in Grave en is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00004565.

Het besluit is op 18 augustus 2026 genomen. Met de vergunning wordt toegestaan dat het bijgebouw voorlopig wordt gebruikt als woonruimte, ondanks de normale regels. Deze toestemming geldt tijdelijk en is verbonden aan specifieke omstandigheden.