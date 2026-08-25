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HXtival krijgt vergunning voor 26 september in Westerbeek
Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:23
Op 26 september 2026 vindt HXtival plaats op Koolberg 3 in Westerbeek. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 20 augustus een evenementenvergunning verleend.
De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het evenement HXtival zal plaatsvinden op Koolberg 3, postcode 5843AE, in Westerbeek. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00004947.
Met de verleende vergunning kan het evenement doorgaan zoals gepland op 26 september 2026. De gemeente heeft het besluit vorige week genomen en bekendgemaakt.
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