Ruimte in Boxmeer mag tijdelijk worden gebruikt als bijwoning

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend om een ruimte aan de Spoorstraat in Boxmeer tijdelijk te gebruiken als bijwoning.

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Het gaat om een locatie aan Spoorstraat 62x in Boxmeer, waar van de regels in het Omgevingsplan wordt afgeweken. Het besluit is op 18 augustus 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Met deze vergunning mag de ruimte tijdelijk als woning worden gebruikt. Dit soort afwijkingen van het Omgevingsplan wordt beoordeeld op basis van specifieke voorwaarden en richtlijnen. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00004674.