Bedrijfsloods in Oeffelt wordt uitgebreid

In Oeffelt is een vergunning verleend voor het vergroten van een bedrijfsloods. Het besluit is genomen op 21 augustus en betreft de locatie Looi 1c.

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De gemeente Land van Cuijk heeft besloten dat de bedrijfsloods aan Looi 1c in Oeffelt mag worden uitgebreid. Het besluit is op 21 augustus 2026 genomen en heeft zaaknummer Z2026-00002284.

De vergunning omvat bouwactiviteiten en technische werkzaamheden. Het plan is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Daarmee kunnen de werkzaamheden aan de loods officieel beginnen.