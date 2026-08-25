Extra uitrit toegestaan aan Straatkantseweg in Haps

Het college van Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een extra uitrit bij Straatkantseweg 12 in Haps. Het besluit is genomen op 20 augustus 2026.

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De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een nieuwe uitweg aan te leggen of een bestaande te veranderen op het adres Straatkantseweg 12 in Haps. Dit besluit is onderdeel van zaaknummer Z2026-00004741.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunning verleend op 20 augustus 2026. De nieuwe uitrit moet zorgen voor een betere toegang tot het perceel.