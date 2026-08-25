Veehouderij in Heeswijk-Dinther mogelijk aangepast

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben een ontwerpbesluit gemaakt voor het aanpassen van een veehouderij aan Rukven 11 in Heeswijk-Dinther.

Gevonden voor jou

De gemeente Bernheze wil een omgevingsvergunning verlenen voor het veranderen van een veehouderij aan Rukven 11 in Heeswijk-Dinther. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn vanaf vandaag, dinsdag 25 augustus 2026, zes weken lang in te zien. Deze aanvraag valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Geïnteresseerden kunnen het ontwerpbesluit tot en met 6 oktober 2026 bekijken via de website voor officiële bekendmakingen. Het is ook mogelijk om de stukken fysiek in te zien bij de gemeente. Het zaaknummer voor deze aanvraag is Z/512299.