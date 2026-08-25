Kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan de Distelvlinderlaan toe te wijzen aan een specifieke aanvrager. Dit parkeerplek wordt voorzien van een bord met kenteken.

Gevonden voor jou

Een inwoner van Son en Breugel heeft een aanvraag gedaan voor een kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats. De gemeente heeft de aanvraag goedgekeurd omdat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden. Zo heeft deze persoon een gehandicaptenparkeerkaart en is er vanwege het gebruik van een rollator extra ruimte nodig om goed uit te stappen.

De nieuwe parkeerplek aan de Distelvlinderlaan wordt gemarkeerd met een verkeersbord en een kenteken onderbord. Hierdoor kunnen andere voertuigen niet meer van deze plek gebruikmaken. Hoewel de parkeerdruk in de omgeving hierdoor iets zal toenemen, heeft de gemeente in de belangenafweging besloten dat het belang van de aanvrager zwaarder weegt dan de algemene parkeerbehoefte.

De politie is akkoord met het besluit. Het verkeersbord wordt geplaatst na afloop van de bezwaartermijn.