Burendag in speeltuin de Bocht in Breda

Op zaterdag 12 september organiseert speeltuintje de Bocht in Breda een burendag. Het evenement duurt van drie uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

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De burendag vindt plaats op de locatie Bocht 10 in Breda. Het doel is om buurtbewoners samen te brengen in een gezellige setting. Voor het evenement is een vergunning verleend door de gemeente Breda.

Volgens de vergunning mag het evenement tot acht uur ’s avonds duren en wordt het gehouden in de speeltuin. Gemeente Breda heeft het besluit op een nog onbekende datum verzonden.