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Buurtfeest Middachtenstraat in Breda op 19 september

Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:25

Op 19 september vindt een buurtfeest plaats op de Middachtenstraat in Breda. Het feest duurt van half vier tot acht uur 's avonds en heeft een evenementenvergunning gekregen.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het buurtfeest aan de Middachtenstraat. Het evenement wordt gehouden bij huisnummer 102 en duurt van 15:30 uur tot 20:00 uur.

Het buurtfeest is aangemeld als een kleinschalig evenement en valt onder de reguliere regels voor dergelijke activiteiten. De vergunning is op basis van kenmerk Z2026-005683 afgegeven. Inwoners van Breda kunnen de volledige details van de vergunning opvragen via de website van de gemeente.

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