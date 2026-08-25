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Woning aan Heuvelstraat Breda mag voorlopig niet worden gesplitst
Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:25
De gemeente Breda heeft de aanvraag voor het bouwkundig splitsen van een woning aan de Heuvelstraat buiten behandeling gesteld. Er ontbreken gegevens om de vergunning te beoordelen.
De aanvraag om de woning aan de Heuvelstraat 25 in Breda bouwkundig te splitsen is niet verder behandeld. De gemeente kon geen besluit nemen omdat er onvoldoende informatie was aangeleverd. De aanvraag werd op 21 augustus stopgezet.
Bij een omgevingsvergunning vraagt iemand toestemming voor activiteiten zoals bouwen, verbouwen of slopen. In dit geval ging het om bouwwerkzaamheden en technische bouwactiviteiten. De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen, die dan opnieuw beoordeeld wordt.
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