Straatfeest Hofwijkstraat op 26 september in Breda

Op 26 september vindt in de Hofwijkstraat in Breda een straatfeest plaats. Het evenement duurt van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het straatfeest in de Hofwijkstraat. Het evenement staat gepland op zaterdag 26 september 2026 en duurt van 15:00 tot 23:00 uur.

Het feest zal plaatsvinden op Hofwijkstraat 1, postcode 4834EK Breda. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk Z2026-005682. Het is een officieel evenement waarvoor de vergunning inmiddels is verzonden.