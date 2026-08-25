Evenementenvergunning aangevraagd voor 11-11 Viering Breda

Voor de 11-11 Viering op de Grote Markt in Breda is een vergunning aangevraagd.

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De gemeente Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor de 11-11 Viering in St. Kielegat. Het evenement staat gepland op zaterdag 11 november 2026 en duurt van dertien minuten over één tot elf uur ’s avonds.

De viering vindt plaats op de Grote Markt in Breda. De aanvraag is op 23 augustus 2026 ingediend, maar er is nog geen besluit genomen. Het gaat om een kennisgeving en de plannen liggen niet ter inzage. Belanghebbenden hebben twee weken de tijd om hun mening over de aanvraag kenbaar te maken.