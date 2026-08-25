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Burendag op grasveld Gouden Regen in Prinsenbeek
Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:25
Op zaterdag 26 september organiseert Prinsenbeek een Burendag op het grasveld tegenover Gouden Regen 11. Het evenement duurt van één uur tot vijf uur ’s middags.
De gemeente heeft een vergunning verleend voor de Burendag in Prinsenbeek. De festiviteit vindt plaats op het grasveld tegenover Gouden Regen 11. Tijdens het evenement, dat gepland staat voor zaterdag 26 september, kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en gezellig samenkomen.
Het evenement duurt vier uur en begint om één uur ’s middags. De vergunning is afgegeven onder kenmerk Z2026-005678. Dit soort evenementen wordt vaak georganiseerd om de onderlinge band tussen buurtgenoten te versterken.
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