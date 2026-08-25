Burendag in Duurstedestraat Breda krijgt groen licht

De Burendag in de Duurstedestraat, Breda, is goedgekeurd en vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 van elf uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

Voor de Burendag in Breda is een evenementenvergunning verleend. Het feest wordt georganiseerd op de Duurstedestraat, Weerdesteinstraat en Muiderslotstraat, met de speeltuin aan de Duurstedestraat 10 als centrale locatie. Het evenement biedt buurtbewoners de kans om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen.

De Burendag begint om elf uur ’s ochtends en loopt door tot elf uur ’s avonds. Het is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij gezelligheid en verbinding centraal staan. De vergunning is afgegeven onder kenmerk Z2026-005676.