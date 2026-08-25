Straatfeest Paul Windhausenweg in Breda krijgt vergunning

De Paul Windhausenweg in Breda is op dinsdag 19 september het decor van een straatfeest. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning afgegeven.

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Het straatfeest aan de Paul Windhausenweg vindt plaats van twaalf uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. De vergunning is verleend voor het adres Paul Windhausenweg 15 in Breda.

Met de vergunning wordt het feest officieel toegestaan. Inwoners uit de buurt kunnen zich op 19 september dus voorbereiden op een gezellige dag in hun straat.