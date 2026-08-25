Straatfeest Ooievaarstraat in Breda op 26 september

De Ooievaarstraat in Breda is op 26 september het decor van een straatfeest. Het evenement begint om twee uur 's middags en duurt tot elf uur 's avonds.

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Voor het straatfeest in de Ooievaarstraat heeft de gemeente Breda een vergunning afgegeven. Het feest vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 van veertien tot drieëntwintig uur. De locatie is bij nummer twaalf in de Ooievaarstraat.

Het evenement is aangemeld bij de gemeente en valt onder de verleende vergunningen voor die periode. Het kenmerk van deze vergunning is Z2026-005681. Belangrijke details over het evenement kunnen worden opgevraagd via de contactpagina van de gemeente Breda.