Terrasvergunning M. Coffee Club in Eindhoven verleend

De M. Coffee Club aan de Woenselse Markt in Eindhoven heeft een terrasvergunning gekregen. Het besluit is op 21 augustus verzonden en geldt voor onbepaalde tijd.

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Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte direct aan de gevel van het horecabedrijf. De locatie van het terras is Woenselse Markt 63, Eindhoven.

De vergunning is verleend door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving en is gekoppeld aan zaaknummer EHV-ZP2026-007967. Het besluit is genomen op 21 augustus 2026 en heeft geen einddatum.