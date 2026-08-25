Station Eindhoven wordt uitgebreid met nieuwe gebouwen en apparatuur

Het station aan de Collseweg in Eindhoven krijgt een flinke uitbreiding. Er komen twee middenspanningsstations, drie transformatoren, een SSI-gebouw en een algemeen gebouw bij.

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Het College van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft besloten de vergunning voor deze bouwactiviteiten te verlenen. Het project omvat zowel technische als ruimtelijke bouwactiviteiten, evenals een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De uitbreiding moet zorgen voor verbeterde infrastructuur en capaciteit.

Het besluit is op 21 augustus 2026 verzonden. De digitale versie van dit besluit ligt vanaf 23 augustus ter inzage op het Inwonersplein aan het Stadhuisplein 1 in Eindhoven. Ook is het besluit online beschikbaar via de website van de gemeente Eindhoven.