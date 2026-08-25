Berging met wasruimte gepland naast Castiliëlaan in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een berging met wasruimte en meterkast naast Castiliëlaan 129 in Eindhoven. De vergunning werd op 20 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een berging die naast een woning aan de Castiliëlaan wordt geplaatst. Het gebouw krijgt naast opslagruimte ook een plek voor een wasmachine en een meterkast.

De vergunningsaanvraag is ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008050. Het betreft een melding en ligt niet ter inzage. Momenteel is bezwaar maken nog niet mogelijk.