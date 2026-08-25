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Airco-buitenunit gepland tegen voorgevel in Eindhoven

Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:27

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een airco-buitenunit. Het apparaat moet onderaan tegen de voorgevel komen van een woning aan Opveld.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 20 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het gaat om een airco-buitenunit die tegen de voorgevel van het pand aan Opveld 3 wordt geplaatst. Deze aanvraag is enkel ter kennisgeving en kan nog niet worden ingezien.

Het betreffende zaaknummer voor deze omgevingsvergunning is EHV-ZP2026-008062. Voorlopig is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.

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