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Airco-buitenunit gepland tegen voorgevel in Eindhoven
Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:27
In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een airco-buitenunit. Het apparaat moet onderaan tegen de voorgevel komen van een woning aan Opveld.
De aanvraag is op 20 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het gaat om een airco-buitenunit die tegen de voorgevel van het pand aan Opveld 3 wordt geplaatst. Deze aanvraag is enkel ter kennisgeving en kan nog niet worden ingezien.
Het betreffende zaaknummer voor deze omgevingsvergunning is EHV-ZP2026-008062. Voorlopig is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.
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