Vergunningsaanvraag voor kappen boom aan Bredalaan in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Bredalaan in Eindhoven. De reden hiervoor is overlast. De aanvraag werd op 20 augustus 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het verwijderen van een boom op het adres Bredalaan 100 in Eindhoven. De boom zou overlast veroorzaken, maar details hierover zijn niet bekendgemaakt.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008060. Het gaat om een melding en de vergunning ligt niet ter inzage. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken.