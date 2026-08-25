Vergunning verlengd voor container op Fazantlaan in Eindhoven

De vergunning voor het plaatsen van een open container op de Fazantlaan in Eindhoven is verlengd. Het besluit is op 21 augustus 2026 verzonden.

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De gemeente Eindhoven heeft besloten de vergunning te verlengen voor het gebruik van een open container op de Fazantlaan 25. Deze vergunning was eerder verleend onder zaaknummer EHV-ZP2026-007860 en is nu verlengd met zaaknummer EHV-ZP2026-008042.

Het plaatsen van de container valt onder het gebruik van openbare ruimte. Het besluit is op 21 augustus 2026 verzonden. Hiermee krijgt de aanvrager toestemming om de container langer te gebruiken op het genoemde adres.