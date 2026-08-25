Bovengrondse autolift krijgt vergunning in Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een bovengrondse autolift aan de achterzijde van een pand aan de Mispelhoefstraat.

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De aanvraag betrof zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten. Het besluit is op 21 augustus 2026 verzonden. De autolift komt aan de achterzijde van het pand aan de Mispelhoefstraat 39, dat ligt in de wijk nabij Eindhoven Airport.

Het besluit is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Eindhoven en ligt ter inzage op het Inwonersplein van het stadhuis aan het Stadhuisplein. Bezwaar maken is mogelijk, maar dit houdt de werking van de vergunning niet tegen.