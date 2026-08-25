Beslistermijn verlengd voor verbouwing bedrijfspand in Heusden

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een aanvraag om een bedrijfspand aan Voorste Heusden gedeeltelijk te slopen en te herbouwen, met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor een bedrijfspand aan Voorste Heusden 55a in Heusden. De verlenging is officieel vastgesteld op 7 september 2026. De aanvraag omvat het gedeeltelijk slopen, verbouwen en herbouwen van het pand.

De gemeente geeft aan dat geïnteresseerden de locatie kunnen bekijken via een kaart. Deze is te vinden onder het menu "Informatie over publicatie" op de website van de gemeente. Wie de stukken wil inzien, kan een afspraak maken bij het KCC van het gemeentehuis in Asten.