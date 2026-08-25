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Beslistermijn verlengd voor vergunning renovatie in Ommel
Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 10:29
De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een vergunning in Ommel met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke units bij de renovatie van zes woningen.
De verlenging geldt voor een omgevingsvergunning met kenmerk 2026071300896. Deze aanvraag betreft het plaatsen van een schaftunit, opslagcontainer, afvalcontainer en dixi bij de renovatie van zes woningen aan de Jan van Havenstraat in Ommel.
De nieuwe uiterste beslisdatum is vastgesteld op 6 september 2026. Bewoners en belangstellenden die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Asten.
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