Beslistermijn verlengd voor slootdemping Polderweg Asten

De gemeente Asten heeft de beslissing over een vergunningsaanvraag voor de Polderweg met zes weken uitgesteld. Het gaat om het dempen van een sloot en het aanleggen van drainage.

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De aanvraag met kenmerk 2026071301787 betreft werkzaamheden aan de Polderweg in Asten. De wettelijke termijn voor een besluit hierover is verlengd tot 6 september 2026. Het plan omvat het dempen van een sloot en het plaatsen van drainagebuizen.

De gemeente biedt de mogelijkheid om de locatie op een kaart te bekijken via de optie "Informatie over publicatie". Ook kunnen belangstellenden contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente om stukken in te zien.