Gratis bijeenkomsten valpreventie in Milheeze en De Rips

In Milheeze en De Rips worden gratis informatiebijeenkomsten gehouden over valpreventie. Inwoners van 70 jaar en ouder krijgen inzicht in hun valrisico en tips om vallen te voorkomen. De bijeenkomsten zijn op 11 en 14 september en deelname is gratis. Gemeente Gemert-Bakel organiseert deze samen met Negen en lokale partners.

Gevonden voor jou

Het risico op vallen neemt toe bij het ouder worden, wat grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het zelfvertrouwen. Tijdens de gratis bijeenkomsten in Milheeze en De Rips krijgen inwoners praktische tips en adviezen om vallen te voorkomen. Specialisten behandelen onderwerpen zoals veilige beweging, balans, schoeisel, voeding en medicijngebruik.

De fysiotherapeut kijkt naar hoe deelnemers bewegen, lopen en hun balans. Op basis van deze analyse kan een vervolgtraining worden aangeboden. Het doel is om inwoners meer zelfvertrouwen te geven en hen te helpen vitaal te blijven.

Voor wie?

De bijeenkomsten richten zich op mensen van 70 jaar en ouder. Vooral inwoners die het afgelopen jaar zijn gevallen, bang zijn om te vallen, moeite hebben met bewegen of behoefte hebben aan sociaal contact, zijn welkom.

Data en locaties

In Milheeze vindt de bijeenkomst plaats op vrijdag 11 september van kwart voor twee tot vier uur ’s middags in gemeenschapshuis De Schans. In De Rips is deze op maandag 14 september van kwart voor tien tot twaalf uur ’s ochtends in partycentrum D’n Eik.

Deelname aan het programma is gratis. Aanmelden en meer informatie is te vinden via Negen.