Gemert-Bakel organiseert fondsenmarkt voor verenigingen

Gemeente Gemert-Bakel organiseert op 7 oktober een fondsenmarkt. Verenigingen en stichtingen krijgen de kans om meer te leren over fondsen en subsidies. De bijeenkomst vindt plaats in De Mortel en biedt persoonlijk advies en inspiratie.

Gevonden voor jou

Op woensdagavond 7 oktober opent gemeente Gemert-Bakel de deuren van De Sprank in De Mortel voor een fondsenmarkt. Het evenement richt zich op vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen en initiatiefnemers uit de regio. Het doel is om hen te helpen bij het vinden van financiële ondersteuning voor hun projecten.

Tijdens de markt presenteren verschillende fondsen en subsidieverstrekkers hun mogelijkheden. Bezoekers kunnen persoonlijk met hen in gesprek gaan en waardevolle tips krijgen over het succesvol indienen van subsidieaanvragen. Daarnaast worden er inspirerende voorbeelden gedeeld van projecten die eerder met hulp van fondsen zijn gerealiseerd.

Wat biedt de avond?

Naast gesprekken met fondsen en andere organisaties kunnen deelnemers een mini-masterclass volgen. Hierin krijgen ze praktische adviezen over het uitvoeren van hun ideeën en plannen. Ook is er ruimte om ervaringen te delen met andere verenigingen en stichtingen.

De fondsenmarkt is bedoeld voor iedereen die actief is in de regio Gemert-Bakel en ondersteuning zoekt voor een initiatief of project. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar.

Deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via de webpagina van de fondsenmarkt. Dit kan tot en met 2 oktober. Het evenement is gratis toegankelijk.