Gratis bijeenkomsten in Valkenswaard voor 65-plussers over mobiliteit

In Valkenswaard worden in september en oktober vier gratis bijeenkomsten gehouden voor ouderen die zelfstandig mobiel willen blijven. De gemeente en Bibliotheek De Kempen organiseren deze Blijf Mobiel Dagen met informatie over openbaar vervoer en alternatieven zoals ANWB AutoMaatje.

Gevonden voor jou

De Blijf Mobiel Dagen zijn bedoeld voor inwoners van 65 jaar en ouder die hulp willen bij het langer zelfstandig reizen. Tijdens de bijeenkomsten leren zij onder meer hoe ze gebruik kunnen maken van de buurtbus, trein en andere vervoersmogelijkheden. Ook krijgen deelnemers uitleg over betalen, de OV-chipkaart, OV-Pay en beschikbare kortingen.

In Brabant is er een speciaal kortingsarrangement voor busreizigers. Tot 1 januari 2027 geldt voor 65-plussers standaard korting op het reizen met de bus. Naast openbaar vervoer wordt ook de vervoerservice ANWB AutoMaatje besproken. Vrijwilligers rijden hierbij ouderen met hun eigen auto naar een gewenste bestemming.

Bekijk een Hermes-bus

Na afloop van de bijeenkomsten kunnen deelnemers een Hermes-bus van binnen bekijken. Deze staat speciaal klaar om te laten zien hoe toegankelijk het openbaar vervoer tegenwoordig is. Er is daarnaast volop ruimte om vragen te stellen over reizen en mobiliteit.

Wanneer en waar?

De bijeenkomsten vinden plaats van tien uur tot twaalf uur ’s ochtends, met inloop vanaf kwart voor tien. De locaties en data zijn:

- Maandag 7 september 2026: Bibliotheek Valkenswaard, De Hofnar 12, Valkenswaard

- Maandag 14 september 2026: Dorpshuis Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55, Borkel en Schaft

- Maandag 5 oktober 2026: Bibliotheek Valkenswaard, De Hofnar 12, Valkenswaard

- Maandag 19 oktober 2026: ‘Ons Dommels Plekske’, Van Bruhezedal 1, Dommelen

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. De bijeenkomsten zijn ook interessant voor mensen die nu nog met de auto reizen en willen overstappen op andere vormen van vervoer.