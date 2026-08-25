Mantelzorgers in Gemert-Bakel krijgen waardering

Vanaf 1 september kunnen mantelzorgers in Gemert-Bakel een waardering aanvragen. Zij ontvangen een bon als blijk van waardering voor hun inzet. Aanvragen kan tot en met 1 november, via het Steunpunt Mantelzorg. De bonnen worden uitgereikt rond de Dag van de Mantelzorger.

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Mantelzorgers in Gemert-Bakel worden ook dit jaar bedankt voor hun inzet. Volwassenen krijgen een Gemert Vorstendom Bon van 60 euro, terwijl jonge mantelzorgers tot 18 jaar een bioscoopbon of Bol.com-bon van 30 euro kunnen ontvangen.

Het Steunpunt Mantelzorg in Gemert verzorgt de aanvraagprocedure. Mantelzorgers moeten daarvoor een formulier invullen, dat verkrijgbaar is bij het steunpunt aan Hof van Nazareth, via dorpsondersteuners of online te downloaden. Personen die al eerder een waardering hebben ontvangen, krijgen het formulier per e-mail toegestuurd.

Bijeenkomsten in november

Rond de landelijke Dag van de Mantelzorger, op 10 november, worden in alle dorpen van de gemeente bijeenkomsten georganiseerd. Mantelzorgers kunnen elkaar hier ontmoeten en hun bonnen ophalen. De bijeenkomsten vinden onder andere plaats op 7 november in Milheeze, De Mortel en De Rips, en op 18 november in Gemert. Jonge mantelzorgers hebben een aparte bijeenkomst op 25 november in De Eendracht.

Kan iemand niet bij een bijeenkomst zijn? Dan kunnen de cadeaubonnen vanaf 10 november tot eind december worden opgehaald bij het Steunpunt Mantelzorg.

De mantelzorgwaardering is aan te vragen tussen 1 september en 1 november. Het Steunpunt Mantelzorg is op dinsdag en donderdag geopend van tien uur tot twaalf uur. Zij helpen graag met vragen over de waardering.