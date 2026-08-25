Dongenseweg deels afgesloten: van 7 tot 18 september

Een deel van de Dongenseweg in Gilze wordt van 7 tot en met 18 september afgesloten. Het gaat om het stuk tussen de Statenlaan en de rotonde Dongenseweg/Hannie Schaftlaan. Aannemer Mouwrik voert hier diverse werkzaamheden uit, zoals het aanbrengen van nieuw asfalt en onderhoud aan de riolering. Verkeer wordt omgeleid via gele borden.

Gevonden voor jou

Van maandag 7 september zes uur ’s ochtends tot en met vrijdag 18 september zeven uur ’s avonds is een deel van de Dongenseweg niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Het afgesloten gedeelte loopt van de Statenlaan tot en met de rotonde Dongenseweg/Hannie Schaftlaan in Gilze.

Aannemer Mouwrik Waardenburg gaat daar verschillende klussen uitvoeren. Zo krijgt de weg een nieuwe laag asfalt en wordt de klinkerverharding op de rotonde vervangen. Deze zogeheten rammelstrook zorgt ervoor dat automobilisten kunnen voelen dat ze een rotonde oprijden. Daarnaast wordt er gewerkt aan onderhoud van de riolering.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden is de rotonde volledig afgesloten. De Dongenseweg blijft alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanaf de Statenlaan. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Dongenseweg en bij de rotonde oversteken. Voor overige weggebruikers zijn omleidingen duidelijk aangegeven met gele borden.

De gemeente Gilze en Rijen waarschuwt dat de werkzaamheden kunnen uitlopen als het weer tegenzit. In dat geval wordt het asfalteren opnieuw ingepland, maar een exacte datum is nog niet bekend.

Overlast voor bewoners

Aanwonenden worden vooraf met een brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de mogelijke overlast. Er wordt geprobeerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken, maar enige ongemakken zijn onvermijdelijk.