Belangstelling groeit voor thuisbatterijen in Waalre

De interesse in thuisbatterijen groeit sterk in Waalre. Tijdens het Energiecafé van Vereniging Duurzaam Waalre krijgen bezoekers informatie over het gebruik en de voordelen ervan. De bijeenkomst op 16 september is volgeboekt.

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Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor steeds meer mensen nadenken over manieren om meer uit hun eigen zonnestroom te halen. Een thuisbatterij kan daarbij helpen. Vereniging Duurzaam Waalre speelt hierop in door onafhankelijke informatie te bieden over hoe zo’n batterij werkt en waar je rekening mee moet houden.

Tijdens het Energiecafé op 16 september wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden van thuisbatterijen. De avond is inmiddels volledig volgeboekt. Vanwege de grote belangstelling onderzoekt de organisatie of er in het najaar een tweede bijeenkomst kan worden georganiseerd.

Alternatieven voor een thuisbatterij

Een thuisbatterij is niet de enige manier om optimaal gebruik te maken van zonnestroom. Door bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten zoals een wasmachine en vaatwasser overdag aan te zetten, kun je al meer van je eigen opgewekte energie benutten. Voor bezitters van een elektrische auto is het slim om de auto zoveel mogelijk overdag op te laden.

Inloopspreekuur in Huis van Waalre

Wie vragen heeft over zijn persoonlijke situatie kan terecht bij het inloopspreekuur van Duurzaam Waalre. Dit vindt elke derde vrijdag van de maand plaats in het Huis van Waalre, van twee tot vier uur ’s middags. Een afspraak maken is niet nodig. Energiegidsen staan klaar om advies te geven en vragen te beantwoorden.