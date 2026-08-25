Frans Heesen Stadion blijft rookvrij

Het Frans Heesen Stadion in Oss is ook dit seizoen rookvrij. TOP Oss houdt vast aan het rookverbod dat sinds 2020 geldt voor alle stadions in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

Gevonden voor jou

Het rookverbod in het stadion is een maatregel van de KNVB en de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. TOP Oss staat volledig achter dit beleid en wil een gezonde en sportieve omgeving creëren waarin supporters kunnen genieten van voetbal zonder rook of damp.

In het stadion is roken en vapen overal verboden, ook op de omlopen. Alleen buiten het stadion mogen mensen nog roken. Stewards, beveiligers en horecamedewerkers zullen erop toezien dat deze regels worden nageleefd. Bij overtreding kan TOP Oss eventuele boetes doorberekenen aan de betrokken personen.

Focus op een rookvrije generatie

Volgens TOP Oss rookt 82 procent van de Nederlanders niet. Dit sluit aan bij hun streven naar een rookvrije generatie en een rookvrij stadion, zodat jongere supporters het goede voorbeeld krijgen. Het doel is een frisse en gastvrije sfeer op de tribunes.

TOP Oss benadrukt dat het rookvrije beleid bijdraagt aan een topsportklimaat waarin gezondheid centraal staat. Het is onderdeel van hun bredere visie om supporters een prettige wedstrijdbeleving te bieden.