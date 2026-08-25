Werkzaamheden stroomnet Lage Wal in Goirle en Hilvarenbeek

Het stroomnet in Goirle en Hilvarenbeek wordt de komende maanden uitgebreid en versterkt. Vrijdag 28 augustus is er een inloopmoment over de werkzaamheden, van één tot drie uur in Herberg Den Hemel.

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Netbeheerder Enexis en aannemer Rasenberg-APK zijn op donderdag 17 augustus gestart met het leggen van nieuwe, zwaardere elektriciteitskabels op de Lage Wal. De werkzaamheden zijn nodig vanwege het groeiende stroomgebruik door onder meer zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen. Het project moet het stroomnet toekomstbestendig maken.

De werkzaamheden vinden plaats in twee fases. In de eerste fase wordt gewerkt aan het gedeelte tussen de Bacseweg en de Hoge Wal. Daarna volgt het stuk tussen de Hoge Wal en het bruggetje. Volgens de planning duren de werkzaamheden tot het einde van het jaar.

Inloopmoment

Om inwoners van Goirle en Hilvarenbeek meer informatie te geven, organiseren Enexis en Rasenberg een inloopmoment. Dit vindt plaats op vrijdag 28 augustus tussen 13.00 en 15.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat de werkzaamheden inhouden, wat de planning is en welke gevolgen dit heeft. Bezoekers kunnen ook vragen stellen over tijdelijke omleidingen en andere praktische zaken.

Het inloopmoment is in Herberg Den Hemel aan de Goirlesedijk 2a. Aanmelden is niet nodig; belangstellenden kunnen binnenlopen op het aangegeven tijdstip.