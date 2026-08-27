Zo onderschept de douane verboden spullen op Eindhoven Airport

Dagelijks gaan er zo'n 19.000 reizigers door de douane van Eindhoven Airport. Zij vertrekken naar een van bijna 80 bestemmingen of komen daar vandaan. Meestal is er met hun bagage niets aan de hand. Maar er zijn uitzonderingen. Die eruit weten te pikken is het werk van Mylène en haar collega's van de douane.

Je bagage inchecken, instappen en op je bestemming je koffer weer van de bagageband afhalen voordat je je weg vervolgt. En op de terugweg hetzelfde riedeltje. Meer merk je meestal niet van de controles. Maar achter de schermen gebeurt er veel om ervoor te zorgen dat er geen illegale zaken meegenomen worden en reizigers gepakt worden die de douane proberen te misleiden. In Eindhoven gaat het vooral om passagiers die vertrekken naar of komen uit landen buiten de Europese Unie. Denk aan bestemmingen als Albanië, Turkije, Egypte of Marokko. "Wij controleren of die passagiers goederen bij zich hebben waar ze belasting over moeten betalen", legt douanier Mylène uit.

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Handbagage-controle is geen douane De koffers die je op Eindhoven Airport incheckt, gaan langs de douane. In onder meer de bagagekelder worden ze gecontroleerd door Mylène en haar collega's. Ook je handbagage wordt gecontroleerd. Je tas leg je in een bak, je riem moet af en zelf ga je door een detectiepoort. Dat is een veiligheidscontrole, uitgevoerd door een beveiligingsbedrijf. Koffers die na landing door de eigenaar worden opgehaald, kunnen ook gecontroleerd worden, als bijvoorbeeld een speurhond aanslaat of als een douanier deze door de scan wil halen.

"Onze focus ligt op het bewaken van de grens van de Europese Unie."

De goederen waarop ze doelt zijn vooral sigaretten, etenswaren en cash geld. Zo mag je maar een kleine hoeveelheid sigaretten in je bagage hebben, geen vlees of groenten van buiten de Europese Unie meenemen en heb je meer dan 10.000 euro cash geld bij je, dan moet je dat aangeven.

Mylène: "Wat we het meest tegen komen? Contant geld op vluchten uit Oost-Europa. Passagiers komen dan hier een auto kopen. Ook zien we veel sigaretten en etenswaren die reizigers voor thuis meenemen." Controleren doen Mylène en haar collega's op verschillende manieren. Ze vertrouwen op de eerste plaats op hun eigen kennis en kunde. Daarnaast maken ze gebruik van een scan en een apparaat dat stoffen door de verpakking heen kan waarnemen. Ook worden speurhonden ingezet die drugs en grote geldbedragen bij mensen en in koffers kunnen opsporen. En dan krijgen ze vooraf ook nog eens informatie over vluchten waarop een verhoogd 'smokkelrisico' geldt. "Wij willen voorkomen dat sigaretten en geld gesmokkeld worden. Als we veel sigaretten vinden, geeft dat wel voldoening. Onze focus ligt op het bewaken van de grens van de Europese Unie."

"Het raarste wat ik ooit tegen ben gekomen zijn twee kilo levende slakken."