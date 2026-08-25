Drukte op milieustraat Hilvarenbeek op zaterdagochtend

De milieustraat in Hilvarenbeek is het drukst op zaterdagochtend tussen negen en elf uur. Wie later komt, hoeft meestal minder lang te wachten.

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Op de milieustraat aan de Bukkumweg 28 in Hilvarenbeek is het vooral op zaterdagmorgen erg druk. Veel inwoners brengen dan direct na opening hun afval weg. Hierdoor kan er wachttijd ontstaan.

Bezoekers die later op de dag komen, zijn vaak sneller aan de beurt. Dit helpt om de drukte beter te spreiden. De gemeente roept inwoners op om het juiste moment te kiezen.

Openingstijden

De milieustraat is geopend op woensdag van één tot vier uur ’s middags en op zaterdag van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Buiten deze tijden is de locatie gesloten.

Wie een bezoek plant, kan rekening houden met de drukke uren om wachttijd te beperken.