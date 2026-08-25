Decibel outdoor keert terug naar Hilvarenbeek

Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus vindt Decibel outdoor plaats in Hilvarenbeek. Het festival trekt duizenden danceliefhebbers en hanteert duidelijke afspraken om overlast te beperken.

Gevonden voor jou

Dit weekend barst het dancefeest Decibel outdoor weer los in Hilvarenbeek. Het evenement wordt gehouden van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus en trekt jaarlijks een groot publiek. De gemeente werkt samen met de organisatie om het festival soepel te laten verlopen. Decibel outdoor staat bekend om zijn inzet om hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

De muziek stopt op vrijdag en zaterdag uiterlijk om één uur ’s nachts. Op zondag eindigt het programma al om elf uur ’s avonds. Donderdagmiddag voorafgaand aan het festival worden soundchecks uitgevoerd, en mogelijk ook kort in de ochtenden tijdens het evenement.

Wegafsluitingen en verkeer

Vanwege de drukte zijn er rondom het festival enkele wegafsluitingen. Zo is de Westrik volledig afgesloten en zijn delen van de Klein Westerwijksestraat, Groot Westerwijksestraat en Goirlesedijk dicht. Op de Tilburgseweg, tussen Kommerstraat en Ambrosiusweg, geldt een afsluiting tussen negen uur ’s avonds en drie uur ’s nachts gedurende het weekend. De organisatie neemt maatregelen om de bereikbaarheid te waarborgen, maar enige verkeersdrukte is onvermijdelijk.

Omwonenden hebben een speciale sticker ontvangen waarmee zij toegang hebben tot afgesloten straten. Deze sticker is alleen nodig voor bewoners van de betreffende straten. Voor vragen hierover kan contact opgenomen worden met Beekse Bergen.

Contact bij vragen of overlast

Tijdens het festival kunnen bezoekers en omwonenden vragen stellen of klachten melden bij de organisatie via het telefoonnummer 088 900 03 70. Dit nummer is bereikbaar vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur tot zondagavond 23.30 uur. Wie liever niet direct contact opneemt met de organisatie, kan via e-mail de gemeente benaderen. Houd er rekening mee dat de gemeente in het weekend gesloten is en vragen pas na het weekend behandeld worden.

Het festival belooft wederom een spektakel te worden, met veel dans en muziek in de groene omgeving van Hilvarenbeek.