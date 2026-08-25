Grondstoffenbrengpunt op weekmarkt in Kaatsheuvel

Inwoners van Kaatsheuvel kunnen op 11 en 25 september hun huishoudelijk afval inleveren bij een speciaal Grondstoffenbrengpunt op de weekmarkt. Het brengpunt is bedoeld voor kleine hoeveelheden afval die in een boodschappentas passen. Medewerkers helpen ter plaatse met het sorteren van het afval voor recycling.

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Het Grondstoffenbrengpunt zal op beide dagen te vinden zijn op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Tussen twaalf en vier uur ’s middags kunnen bezoekers van de weekmarkt hier kosteloos hun afval kwijt. Er wordt niets van de milieupas afgeschreven, wat deze proef laagdrempelig maakt.

De proef is bedoeld om afvalinzameling makkelijker te maken. Normaal gesproken moet je voor dit soort afval naar het Grondstoffencentrum, maar nu komt het centrum tijdelijk naar de weekmarkt. Je kunt bijvoorbeeld oude elektrische apparaten, kapot speelgoed, batterijen of textiel meenemen. Een medewerker staat klaar om te helpen bij het sorteren van het afval.

Wat kun je inleveren?

Bij het brengpunt kun je onder meer kleine elektrische apparaten, papier, karton, glas, piepschuim en metalen voorwerpen kwijt. Ook textiel, frituurvet en klein chemisch afval zoals spaarlampen en batterijen worden geaccepteerd, mits ze goed verpakt zijn. Het afval moet wel passen in een grote boodschappentas. Twijfel je waar iets bij hoort? Dan helpt een medewerker je graag verder.

Er zijn ook beperkingen: brandbare vloeistoffen, vloeistoffen met een onbekende samenstelling en verfresten mogen niet worden ingeleverd. Voor groter afval blijft het Grondstoffencentrum op de Liechtensteinstraat 4 in Kaatsheuvel beschikbaar.

Toekomst van het brengpunt

Het Grondstoffenbrengpunt is een proef om te bekijken of inwoners deze service handig vinden. Als de reacties positief zijn, kan het brengpunt in de toekomst mogelijk ook op andere locaties in de gemeente worden aangeboden.