Burgemeester van Asten wandelt door Ommel op 9 september

Op woensdag 9 september organiseert de burgemeester van Asten een wandeling van vijf kilometer door Ommel. De start is om zeven uur ’s avonds bij De Kluis.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Asten nodigt inwoners uit om samen met haar een wandeling te maken door Ommel. Tijdens de vijf kilometer lange tocht is er gelegenheid om op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen kan deelnemen, ongeacht wandelervaring.

Het verzamelpunt voor de wandeling is bij De Kluis in Ommel. Deelnemers worden gevraagd om daar voor zeven uur ’s avonds aanwezig te zijn. Het evenement biedt een laagdrempelige manier om de burgemeester te ontmoeten en met andere inwoners te praten.

Geen aanmelding nodig

Aanmelden voor de wandeling is niet verplicht, maar de organisatie ziet het wel graag om een indicatie te krijgen van het aantal deelnemers. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Asten.

De wandeling vindt plaats op woensdag 9 september en is geschikt voor jong en oud. Of je nu een ervaren wandelaar bent of gewoon zin hebt in een avondje bewegen, iedereen is welkom.