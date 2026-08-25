Mantelzorgcompliment aanvragen kan nog tot 1 oktober

Mantelzorgers in Asten kunnen tot 1 oktober het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit is een financiële waardering voor mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste. De uitreiking vindt plaats op 10 november tijdens De Dag van de Mantelzorg.

Gevonden voor jou

Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mensen die minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden zorgen voor iemand met een chronische ziekte, beperking of hulpvraag. Dit kan een partner, familielid, vriend of kennis zijn. Mantelzorgers die voor meerdere personen zorgen, kunnen slechts één compliment per jaar ontvangen. Ook zorgvragers mogen één persoon voordragen.

De gemeente Asten biedt twee manieren om het compliment aan te vragen: digitaal via de website van de gemeente of met een papieren formulier dat verkrijgbaar is bij het gemeentehuis en ‘t Kwartier. Na het indienen van de aanvraag volgt bericht of de aanvrager in aanmerking komt.

Uitreiking in november

Het mantelzorgcompliment wordt uitgereikt op woensdag 10 november 2026. Deze datum valt samen met De Dag van de Mantelzorg, waarop extra aandacht wordt besteed aan het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten.

Wie nog geen aanvraag heeft ingediend, kan dat doen tot en met zondag 1 oktober. Dit is de laatste mogelijkheid om het mantelzorgcompliment voor 2026 te ontvangen.