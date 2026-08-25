Vuurwerk inleveren op 7 september in Bergen op Zoom

Inwoners van Bergen op Zoom kunnen op 7 september verboden vuurwerk inleveren. Het inleverpunt is geopend van acht uur 's ochtends tot half zes 's avonds. Het bevindt zich op het evenemententerrein naast McDonald's aan De Boulevard Noord. Het ingeleverde vuurwerk wordt veilig afgevoerd en vernietigd.

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Vanaf 1 augustus 2026 is het in Nederland verboden om vuurwerk te bezitten of te gebruiken. Alleen klein vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, is nog toegestaan. Dit landelijke vuurwerkverbod is ingesteld om ongelukken, schade en incidenten tijdens de jaarwisseling te verminderen.

Om inwoners de kans te geven hun verboden vuurwerk op een veilige manier weg te doen, worden in september en oktober inleverdagen georganiseerd. Bergen op Zoom is één van de gemeenten waar zo'n inleverpunt wordt ingericht. Op donderdag 7 september kunnen mensen tussen acht uur 's ochtends en half zes 's avonds terecht op het evenemententerrein naast McDonald's aan De Boulevard Noord.

Veilig en kosteloos

Bij het inleverpunt kunnen alle soorten vuurwerk worden afgegeven, inclusief vuurwerk dat al langer verboden was. Het vuurwerk wordt veilig afgevoerd en vernietigd. Er zijn geen kosten verbonden aan het inleveren en persoonsgegevens worden niet geregistreerd.

Het bewaren van vuurwerk in huis brengt risico’s met zich mee, zoals brandgevaar. Het is bovendien verboden om vuurwerk bij het huisvuil te doen of op straat achter te laten. De inleveractie biedt een veilige en verantwoorde oplossing.

De landelijke actie wordt in meerdere gemeenten georganiseerd en is bedoeld om resterend vuurwerk op een veilige manier te verwijderen. Bergen op Zoom speelt hierin een rol met het inleverpunt op 7 september.