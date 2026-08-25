ZLM Tour komt naar Meierijstad: wielerspektakel op 5 september

Meierijstad is op zaterdag 5 september gastheer van de vierde etappe van de ZLM Tour. De wielerdag start in Schijndel en eindigt bij de Vlagheideberg, waar een feestelijk programma wordt georganiseerd. Het peloton trekt door alle dertien kernen van de gemeente en passeert meerdere keren de finishstraat. De dag biedt sportieve hoogtepunten en activiteiten voor jong en oud.

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Meierijstad staat zaterdag 5 september helemaal in het teken van wielrennen. De vierde etappe van de ZLM Tour begint om half twaalf bij ’t Spectrum in Schijndel en eindigt bij de Vlagheideberg. Tijdens deze wielerdag kunnen inwoners en bezoekers genieten van een gevarieerd programma vol sportieve activiteiten en gezelligheid.

Rondom de Vlagheideberg vinden vanaf de ochtend allerlei evenementen plaats. Zo kunnen deelnemers tussen tien en twaalf uur meedoen aan de Hart Klimmen Challenge. Basisschoolleerlingen krijgen de kans om tijdens een BMX-clinic hun fietstalent te ontdekken. Foodtrucks zorgen voor een gezellige sfeer op het wielerterrein, waar bezoekers de hele dag de koers kunnen volgen.

Spannende finale

Om kwart over één komt het peloton voor het eerst langs de finishstraat. Tussen vijf over drie en tien voor vier passeert het peloton de Vlagheideberg meerdere keren, wat de spanning richting de grote ontknoping verder opbouwt. De finish van de vierde etappe staat gepland om vijf over vier, gevolgd door een huldiging om twintig over vier.

De ZLM Tour trekt door alle dertien kernen van Meierijstad, wat inwoners de kans biedt om de renners onderweg aan te moedigen. De komst van dit wielerevenement is voor de gemeente een manier om sport, gezelligheid en verbinding samen te brengen. Naast de spectaculaire koers biedt de dag ook ruimte voor recreatieve activiteiten.

Bekende namen aan de start

De ZLM Tour heeft dit jaar een sterk deelnemersveld met onder anderen Italiaans kampioen Jonathan Milan, Danny van Poppel en Edoardo Affini. De Zeeuwse broers Tim en Mick van Dijke maken eveneens deel uit van de wedstrijd. De vierde etappe is onderdeel van een vijfdaagse wielerronde door Zeeland en Noord-Brabant, met onder meer een tijdrit in Kapelle en een passage over de Brabantse Wal.

Meierijstad nodigt inwoners en bezoekers uit om op 5 september naar de Vlagheideberg te komen en samen te genieten van een dag vol wielersport, activiteiten en gezelligheid. Meer informatie over bereikbaarheid en parkeren is te vinden op de website van Bezoek Meierijstad.